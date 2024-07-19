Будує залізницю для ворога. Повідомлено про підозру "міністру транспорту ДНР"

Так званому міністру транспорту "ДНР" повідомлено підозру через будівництво залізничних шляхів для перекидання ворожих військ на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Мова йде про колишнього очільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області Російської Федерації - Володимира Тужиліна. У травні 2023 він очолив так зване "Міністерство транспорту "ДНР".

На цій "посаді" підозрюваний займається будівництво нових транспортних шляхів для перекидання військ ворога з Ростовської області в Україну. Залізнична лінія проходитиме з території Росії у напрямку Донецька.

Фото: Володимир Тужилін (t.me/SBUkr)

Зокрема Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем. Ворон планує використовувати цей маршрут в якості альтернативи для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

Тужиліну заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави. Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.