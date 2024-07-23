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Возглавляет "медиа-холдинг "ДНР". СБУ сообщила о подозрении пропагандисту

Вторник 23 июля 2024 13:44
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Возглавляет "медиа-холдинг "ДНР". СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Иллюстративное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Коллаборационисту и пропагандисту Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой области Николаю Черкашину сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украинки (СБУ).

Что известно

Черкашин возглавляет так называемый "медиа-холдинг "ДНР". Он заменил на посту предателя Романа Беседина, который возглавлял "информресурс" до июля 2023 года.

В состав "медиа-холдинга" входят 24 онлайн и печатных изданий, 9 телеканалов, а также 6 радиостанций. Все они по указанию коллаборанта оправдывают агрессивную войну против Украины, а также военные преступления российских террористов. В частности «разгоняют» фейки об оперативной ситуации на передовой и прифронтовой территории нашей страны.

Возглавляет &quot;медиа-холдинг &quot;ДНР&quot;. СБУ сообщила о подозрении пропагандисту

Фото: Николай Черкашин (ssu.gov.ua)

"Для этого коллаборационист задействовал десятки «военкоров», которых отбирал среди местных сторонников кремлевского режима. Кроме того Черкашин привлекает подчиненных пропагандистов на "подмогу" центральным телеканалам Российской Федерации для подготовки заказных сюжетов, в частности с восточного фронта", - добавляет СБУ.

Согласно данным следствия, Черкашин после оккупации областного центра поддержал подконтрольных Кремлю террористов "ДНР". Позже он вошел в круг доверенных лиц гауляйтера Дениса Пушилина, который лично способствовал его назначению "генеральным директором" "медиа-холдинга".

Что угрожает

Чекрашину сообщено о по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также сообщило о подозрении так называемому министру транспорта "ДНР", строящему железнодорожные пути для перебрасывания вражеских войск на передовую.

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