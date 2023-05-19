"Очолив" місто при окупантах. Екс-мера Рубіжного засудили до 10 років тюрми

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну екс-мер міста, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне "ЛНР". Чоловік публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами.

Він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки. На одному з відеозаписів екс-мер Рубіжного разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних сил України.

Колишнього Рубіжанського міського голову визнано винним у колабораційній діяльності. Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Наразі чоловік перебуває на окупованій території.

Про кого йде мова

Рубіжанським міським головою на момент вторгнення окупантів був Сергій Хортів. Раніше він був депутатом Луганської обласної ради.

Місто Рубіжне під час повномасштабної російської агресії було вщент зруйноване та з 12 травня 2022 року тимчасово окуповане.