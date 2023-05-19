"Возглавил" город при оккупантах. Экс-мэра Рубежного приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший мэр Рубежного (Луганская область) перешел на сторону россиян и возглавил город. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"После полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-мэр города фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий добровольно начал сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "главой администрации города Рубежное "ЛНР". Мужчина публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами.
Он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики. На одной из видеозаписей экс-мэр Рубежного вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Бывший Рубежанский городской голова признан виновным в коллаборационной деятельности. Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. В настоящее время мужчина находится на оккупированной территории.
Рубежанским городским головой на момент вторжения оккупантов был Сергей Хортив. Раньше он был депутатом Луганского областного совета.
Город Рубежное во время полномасштабной российской агрессии был полностью разрушен и с 12 мая 2022 года временно оккупирован.
Напомним, что житель Белозерской территориальной общины (Херсонская область) сдавал оккупантам информацию о местных патриотах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
Суд приговорил российского агента, "наводившего" вражеские ракеты на железнодорожные мосты и заводы во Львовской области, к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
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