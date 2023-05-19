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"Возглавил" город при оккупантах. Экс-мэра Рубежного приговорили к 10 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший мэр Рубежного (Луганская область) перешел на сторону россиян и возглавил город. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-мэр города фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий добровольно начал сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "главой администрации города Рубежное "ЛНР". Мужчина публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами.

Он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики. На одной из видеозаписей экс-мэр Рубежного вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Бывший Рубежанский городской голова признан виновным в коллаборационной деятельности. Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества. В настоящее время мужчина находится на оккупированной территории.

О ком идет речь

Рубежанским городским головой на момент вторжения оккупантов был Сергей Хортив. Раньше он был депутатом Луганского областного совета.

Город Рубежное во время полномасштабной российской агрессии был полностью разрушен и с 12 мая 2022 года временно оккупирован.

Напомним, что житель Белозерской территориальной общины (Херсонская область) сдавал оккупантам информацию о местных патриотах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Суд приговорил российского агента, "наводившего" вражеские ракеты на железнодорожные мосты и заводы во Львовской области, к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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