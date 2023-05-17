Наводив ракети по Львівській області: зрадника засудили до довічного ув’язнення

Суд засудив російського агента, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости та заводи у Львівській області, до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що росіяни використовували розвіддані від агента для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону.

Зловмисника затримали у травні 2022 року. За даними слідства, засуджений - це мешканець обласного центру, якого після початку повномасштабної війни завербувала російська спецслужба.

У поле зору окупантів він потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських Telegram-каналах, у тому числі на "Соловьев Live" та "Кадыров 95".

Для виконання завдань росіян агент особисто об’їжджав територію Львівської області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

До того ж зрадник відслідковував наслідки російських повітряних атак по регіону і відправляв відповідні "звіти" росіянам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів. Для комунікації з ворогом використовував месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника виявили мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.