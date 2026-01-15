UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Очищення від русизмів та оновлення правопису: Рада посилює захист української мови

Фото: В Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення захисту української мови (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14334 "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави". Він передбачає оновлення правопису, відмову від русизмів та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на офіційному сайті Ради.

Законопроєкт пропонує:

  • поширення української мови в усіх сферах комунікації;
  • досягнення високої якості української літературної мови, очищення її структури від іншомовних (насамперед російськомовних) елементів;
  • удосконалення галузевих терміносистем та словотворення на українськомовній основі;
  • розвиток українськомовної освіти на всіх рівнях;
  • створення сталого українськомовного інформпростору;
  • очищення онімного українського простору від наслідків колонізації.

Документ передбачає, що Нацкомісія зі стандартів держмови має підготувати оновлений правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Крім того, Національна академія  наук спільно з Національною академією правових наук до 1 березня 2026 року мають проаналізувати тексти законів, поданих на експертизу, і підготувати висновки щодо термінів та словосполук.

До 1 березня цього року Кабмін має розробити та затвердити єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів, постанов та інших парламентських актів.

Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики доручили підготувати законодавчі пропозиції для посилення захисту державної мови, які передбачатимуть:

  • гарантування право на отримання послуг українською мовою;
  • посилення використання української мови на роботі та захист працівників від дискримінації за мовною ознакою;
  • поширення мовних вимог медіа на соцмережі та онлайн-медіа;
  • встановлення процедури відповідальності для порушників мовного законодавства.

"Ухвалення проєкту постанови спрямоване на посилення реалізації конституційного статусу української мови як державної, забезпечення її взірцевого застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, парламент пропонує внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" та заборонити використання мови держави-агресора у приватних школах.

Верховна рада