Общество Образование Деньги Изменения

Очищение от русизмов и обновление правописания: Рада усиливает защиту украинского языка

Фото: В Раде зарегистрировали проект постановления по усилению защиты украинского языка (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №14334 "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Он предусматривает обновление правописания, отказ от русизмов и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на официальном сайте Рады.

Проект постановления предлагает:

  • распространение украинского языка во всех сферах коммуникации;
  • достижение высокого качества украинского литературного языка, очищение его структуры от иноязычных (прежде всего русскоязычных) элементов;
  • совершенствование отраслевых терминосистем и словообразования на украиноязычной основе;
  • развитие украиноязычного образования на всех уровнях;
  • создание устойчивого украиноязычного информпространства;
  • очищение онимного украинского пространства от последствий колонизации.

Документ предусматривает, что Нацкомиссия по стандартам госязыка должна подготовить обновленное правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.

Кроме того, Национальная академия наук совместно с Национальной академией правовых наук до 1 марта 2026 года должны проанализировать тексты законов, представленных на экспертизу, и подготовить выводы относительно терминов и словосочетаний.

До 1 марта этого года Кабмин должен разработать и утвердить единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов, постановлений и других парламентских актов.

Комитету Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поручили подготовить законодательные предложения для усиления защиты государственного языка, которые будут предусматривать:

  • гарантирование права на получение услуг на украинском языке;
  • усиление использования украинского языка на работе и защиту работников от дискриминации по языковому признаку;
  • распространение языковых требований медиа на соцсети и онлайн-медиа;
  • установление процедуры ответственности для нарушителей языкового законодательства.

"Принятие проекта постановления направлено на усиление реализации конституционного статуса украинского языка как государственного, обеспечение его образцового применения в правотворчестве, образовании, медиа и других сферах общественной жизни", - говорится в пояснительной записке.

 

Напомним, парламент предлагает внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании" и запретить использование языка государства-агрессора в частных школах.

Верховная рада