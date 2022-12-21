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Очільник польського Генштабу приїхав в Україну та зустрівся із Залужним

Фото: Раймунд Анджейчак і Валерій Залужний (t.me/CinCAFU)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну прибув із візитом начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак. Він вже зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Залужного.

"Мав за честь вітати в Україні начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща і мого друга генерала Раймунда Анджейчака", - написав Залужний.

За його словами, візит глави польського Генштабу - це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.

"Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", - зазначив Залужний.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ подякував польському генералу за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.

"Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - підсумував Залужний.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Польща обговорили ситуацію на кордоні на тлі маневрів в Білорусі.

Додамо, раніше польський президент Анджей Дуда заявив про підтримку України "до останнього дня її боротьби".

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КиївПольщаВалерій Залужний