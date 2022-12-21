RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным

Фото: Раймунд Анджейчак и Валерий Залужный (t.me/CinCAFU)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыл с визитом начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак. Он уже встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Залужного.

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака", - написал Залужный.

По его словам, визит главы польского Генштаба - это возможность откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.

"Благодарно, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", - отметил Залужный.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ поблагодарил польского генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", - подытожил Залужный.

Напомним, что недавно Украина и Польша обсудили ситуацию на границе на фоне маневров в Беларуси.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о поддержке Украины "до последнего дня ее борьбы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПольшаВалерий Залужный