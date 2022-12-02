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Очільник Лаври та екс-нардеп Новинський попали під санкції РНБО, - джерела

Фото: намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) (УПЦ)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в силових структурах.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Нагадаємо, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.

Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

У зв'язку з чим українцям пояснюють, всі ці заходи проводяться через те, що храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.

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КиївРНБОУПЦ МП