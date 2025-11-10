Очільник ДТЕК Тімченко провів зустріч із міністром енергетики США Райтом

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні Тімченка в LinkedIn.

"Росія загрожує безпеці Європи не тільки через збройну агресію, але й через залежність континенту від російського газу. На зустрічах в Афінах цього тижня США та Європа спільно працюють над тим, щоб назавжди усунути цю загрозу", - сказав гендиректор ДТЕК.

Зокрема, Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом.

"У перший день повномасштабного вторгнення в 2022 році ми розірвали зв'язки з електромережами РФ та Білорусі і більше не отримували від них жодного електрона. Моя велика надія на 2026 рік - побачити чітку мету щодо останньої молекули російського газу, що надходить до Європи", - заявив Тімченко.