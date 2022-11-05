Глава Донецкой области рассказал, какие города россияне атакуют чаще других

Российские силы ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. А особенно важны для противника Бахмут и Соледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Бахмут настолько важен, потому что врагу нужен хоть какой-то успех. И поэтому количество атак за сутки увеличилось в разы. Однако враг не может развить свое наступление и несет многочисленные потери", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, оккупанты используют все возможные виды оружия, в частности БПЛА. Из-за постоянных обстрелов сильно страдает общественная инфраструктура. В Бахмуте и Соледаре она практически полностью разрушена, а школ и детских садов остались буквально единицы.

"Разрушения ежедневные, если не каждый час. Бахмут одна из самых горячих точек рядом с Авдеевкой и Торецком", - добавил Кириленко.

Российские оккупанты прицельно бьют по инфраструктуре, многоэтажным и частным жилым домам, остановкам. При этом погибают и получают ранения гражданские жители.