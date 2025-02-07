Очікують в лютому. У Зеленського зробили заяву про візит Келлога в Україну

Україна очікує на візит спецпредставника президента США Кіта Келлога у лютому. Комунікація з новою адміністрацією США важлива для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю журналістці Associated Press Сьюзі Бланн.
"Українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни", - зазначив Єрмак.
Керівник ОП підкреслив, що для України дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою, ситуацію з мобілізацією та постачаннями озброєнь і техніки.
"Комунікація важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України", - додав він.
Єрмак вже провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Очікуються контакти з іншими представника адміністрації Трампа.
Керівник Офісу президента додав, що Україна повинна підійти до переговорів у сильній позиції, також необхідні гарантії безпеки для запобігання повторній агресії з боку Росії.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог планував відвідати Київ ще до інавгурації Дональда Трампа. Проте візит відклали через юридичні формальності.
Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого. Очікується, що після цього він відвідає Україну. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що це станеться 20 лютого.
Варто додати, що президент України Володимир Зеленський також візьму участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.