Ожидают в феврале. У Зеленского сделали заявление о визите Келлога в Украину

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Associated Press Сьюзи Бланн.

"Украинская сторона очень ждет визит спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы новая администрация США как можно скорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя, ситуацию с мобилизацией и поставками вооружений и техники.

"Коммуникация важна для выработки общей с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-то планы по достижению мира без Украины", - добавил он.

Ермак уже провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Ожидаются контакты с другими представителя администрации Трампа.

Руководитель Офиса президента добавил, что Украина должна подойти к переговорам в сильной позиции, также необходимы гарантии безопасности для предотвращения повторной агрессии со стороны России.