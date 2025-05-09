Очікують 30 днів тиші? Мерц сподівається на перемир’я в Україні вже цими вихідними

Як пише видання, канцлер сподівається на припинення вогню у війні між Росією та Україною.

"Я маю великі сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних", - заявив Мерц.

Він також додав, що з огляду на триденне припинення вогню, оголошене Росією, існує "великий шанс", що воно буде продовжено до 30 днів, і тоді "можна буде розпочати переговори про мирний договір".

Мерц заявив, що він "написав спільне комюніке" з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Воно "значною мірою ідентичне" пропозиції США.

"Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною. М'яч знаходиться виключно на полі Москви", - додав канцлер.

Стубб також говорить про перемир'я

Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб, за даними ЗМІ, також заявляє, що Україна і Росія скоро досягнуть угоди про припинення вогню. За словами Стубба, в ідеалі припинення вогню в Україні має бути оголошено до вихідних.