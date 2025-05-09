Ожидают 30 дней тишины? Мерц надеется на перемирие в Украине уже в эти выходные

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно в ближайшие два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как пишет издание, канцлер надеется на прекращение огня в войне между Россией и Украиной.
"Я имею большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто на этих выходных", - заявил Мерц.
Мерц заявил, что он "написал совместное коммюнике" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно "в значительной степени идентично" предложению США.
Мерц заявил, что он "написал совместное коммюнике" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно "в значительной степени идентично" предложению США.
"Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы", - добавил канцлер.
В то же время, президент Финляндии Александр Стубб, по данным СМИ, также заявляет, что Украина и Россия скоро достигнут соглашения о прекращении огня. По словам Стубба, в идеале прекращение огня в Украине должно быть объявлено до выходных.
Стоит напомнить, что российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной якобы на три дня - в период с 8 по 10 мая. Несмотря на заявления главы Кремля, на фронте продолжаются боевые действия, и фиксируется увеличение атак.
8 мая утром сообщалось, что россияне в течение ночи сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.
Также вчера российские оккупанты ударили ракетой по Полтавской области.
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