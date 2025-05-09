Ожидают 30 дней тишины? Мерц надеется на перемирие в Украине уже в эти выходные

Как пишет издание, канцлер надеется на прекращение огня в войне между Россией и Украиной.

"Я имею большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто на этих выходных", - заявил Мерц.

Мерц заявил, что он "написал совместное коммюнике" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно "в значительной степени идентично" предложению США.

Мерц заявил, что он "написал совместное коммюнике" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно "в значительной степени идентично" предложению США.

"Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы", - добавил канцлер.

Стубб также говорит о перемирии

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб, по данным СМИ, также заявляет, что Украина и Россия скоро достигнут соглашения о прекращении огня. По словам Стубба, в идеале прекращение огня в Украине должно быть объявлено до выходных.