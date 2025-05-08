Росія оголосила перемир'я, але після цього скинула майже 100 КАБів на Сумщину

Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, Росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише по Сумській області від початку доби зафіксовано майже 100 скидань керованих авіабомб.

Про це розповів голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Перемир'я путінське, парадне, розпочалося тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбить Сумщину", - зауважив Ігнат.

За його словами, попри те, що російські військові від ночі не використовували дронів типу "Шахед", окупанти завдають ударів КАБами.

"Буквально з 2.30 ночі почалися такі власне нальоти на Сумську область самих КАБів. Станом на зараз, майже 100 керованих авіабомб від 2:30 ночі залетіли саме по одній Сумській області", - пояснив він.

Він зауважив, що загроза застосування авіаційної зброї зберігається також на Півдні та Сході.

"Також велика кількість ворожих безпілотників знаходяться на лінії боєзіткнення на Півдні, по росту річки Дніпро. Ворог не просто так їх теж тримає. Такі безпілотники, які надають дані про повітряну розвідку для того, щоб вже обстрілювати з наземних систем, з артилерії й так далі", - розповів Ігнат.