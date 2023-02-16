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Очікував, але ліг спати. Столтенберг розповів про ніч початку вторгнення РФ в Україну

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Четвер 16 лютого 2023 19:00
Очікував, але ліг спати. Столтенберг розповів про ніч початку вторгнення РФ в Україну Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення на територію України протягом декількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France24.

"Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю AFP.

Столтенберг розповів, що близько 4:00 йому зателефонував начальник штабу, і коротко сказав, що вторгнення почалося. За його словами, це не було несподіванкою. Генсек НАТО не мав жодних сумнівів у тому, що Путін готовий діяти.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг вважає, що протистояння між НАТО та Росією може тривати багато років.

До того ж, генсек НАТО зазначив, що Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

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