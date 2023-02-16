Очікував, але ліг спати. Столтенберг розповів про ніч початку вторгнення РФ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення на територію України протягом декількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France24 .

"Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю AFP.

Столтенберг розповів, що близько 4:00 йому зателефонував начальник штабу, і коротко сказав, що вторгнення почалося. За його словами, це не було несподіванкою. Генсек НАТО не мав жодних сумнівів у тому, що Путін готовий діяти.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг вважає, що протистояння між НАТО та Росією може тривати багато років.

До того ж, генсек НАТО зазначив, що Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

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