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Ожидал, но лег спать. Столтенберг рассказал о ночи начала вторжения РФ в Украину

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Четверг 16 февраля 2023 19:00
Ожидал, но лег спать. Столтенберг рассказал о ночи начала вторжения РФ в Украину Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился спать накануне 24 февраля 2022 года, зная, что Россия может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France24.

"Я лег спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит - и именно это произошло", - сказал генсек НАТО в интервью AFP.

Столтенберг рассказал, что около 4:00 ему позвонил начальник штаба, и коротко сказал, что вторжение началось. По его словам, это не было неожиданностью. Генсек НАТО не сомневался в том, что Путин готов действовать.

"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя удивляться, потому что это действительно было то, что было предусмотрено за несколько месяцев до вторжения", - сказал он.

Напомним, Столтенберг считает, что противостояние между НАТО и Россией может длиться много лет.

К тому же генсек НАТО отметил, что Путин должен понять, что он не может победить в войне против Украины.

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