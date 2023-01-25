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Очікувати на Abrams? Байден сьогодні виступить з заявою щодо допомоги України

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 25 січня, президент США Джо Байден виступить із заявою щодо військової допомоги Україні. Ймовірно оголосить про плани відправити ЗСУ бойові танки Abrams.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступ президента США запланований на 19:00 за київським часом.

За словами американських чиновників, США завершують розробку планів щодо відправки приблизно 30 танків Abrams для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.

Як писали ЗМІ, президент США може оголосити про поставку Україні танків Abrams вже цієї середи.

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