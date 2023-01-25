RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ожидать Abrams? Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 25 января, президент США Джо Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине. Вероятно объявит о планах отправить ВСУ боевые танки Abrams.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступление президента США запланировано на 19:00 по киевскому времени.

По словам американских чиновников, США завершают разработку планов по отправке примерно 30 танков Abrams для нужд ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.

Как писали СМИ, президент США может объявить о поставке Украине танков Abrams уже в эту среду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныДжозеф БайденВойна в Украине