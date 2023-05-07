Очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ переоцінені у світі, - Резніков

"Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей ... чекають чогось величезного", - заявив Резніков додавши, що такі очікування можуть призвести до "емоційного розчарування".

Як пише видання, запланований контрнаступ може ознаменувати собою найбільш важливу фазу війни, оскільки Україна прагне відвоювати значну територію і довести, що вона гідна подальшої підтримки. Наступальні операції зазвичай вимагають переважної переваги, однак російські війська добре окопались в укріпленій обороні по всьому фронту, у зв'язку з чим важко оцінити наскільки далеко зможуть просунутись українські воїни.

"Підготовка до наступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила перед українськими посадовцями складне питання: чи вистачить цього для того, щоб справити враження на Україну? Який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?", - пише видання.

"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна прагне зробити швидкий прорив в тому, що, по суті, сповільнилось до артилерійської війни на сході й півдні країни, в якій жодна зі сторін не досягла значних територіальних здобутків.

Тиск на Україну зумовлений минулими перемогами на полі бою - відбиттям спроби Росії захопити Київ, витісненням окупантів опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

"Ми надихали усюди, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", - пояснив Резніков.

За словами міністра оборони, партнери України тепер мають спільні очікування того, що ЗСУ знову досягнуть успіху. Як він відзначив, союзники заявили про необхідність "наступного прикладу успіху, який вони повинні показати своїм людям".

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?", - додав міністр.