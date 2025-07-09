В очікуванні відставки уряду до Ради внесли альтернативний проєкт змін до бюджету

У Верховній Раді зареєстрований альтернативний проєкт змін до держбюджету на 2025 рік. Його авторами є лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія та голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт 13439-1 від 9 липня 2025 року.

"Це означає, що всі урядові законопроекти (які не пройшли перше читання) теж відкликаються. Включаючи цей законопроект про зміни у бюджет. Ось тому і страхують його наявністю альтернативного закону", - додав Железняк.

За його словами, коли звільняють премʼєра, то уряд йде у відставку і припиняє свої повноваження.

"По суті там 99,9% теж саме. Дві технічні правки", - пояснив депутат.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк , проєкт внесли попри те, що Бюджетний комітет вже схвалив урядовий проєкт про виділення 400 млрд гривень на оборону.

Можлива відставка уряду

Нагадаємо, у політичних колах уже кілька тижнів наполегливо курсують чутки про велике оновлення урядової команди.

Кілька нардепів і блогерів повідомили, що президент вирішив звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віцепрем'єрку - міністерку економіки.

За інформацією джерел РБК-Україна, президент Володимир Зеленський може призначити Шмигаля послом у США замість Оксани Маркарової.

Урядовий проєкт змін до держбюджету на 2025 рік був поданий до Верховної Ради 30 червня. Він передбачає збільшення видатків на оборону на 400 млрд гривень.

Останні данні свідчать, що більше половини українців не довіряють Шмигалю, який очолює уряд з березня 2020 року - найдовше в історії сучасної України.

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