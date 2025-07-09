В ожидании отставки правительства в Раду внесли альтернативный проект изменений в бюджет

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный проект изменений в госбюджет на 2025 год. Его авторами являются лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 13439-1 от 9 июля 2025 года.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, проект внесли несмотря на то, что Бюджетный комитет уже одобрил правительственный проект о выделении 400 млрд гривен на оборону.

"По сути там 99,9% тоже самое. Две технические правки", - пояснил депутат.

По его словам, когда увольняют премьера, то правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия.

"Это означает, что все правительственные законопроекты (которые не прошли первое чтение) тоже отзываются. Включая этот законопроект об изменениях в бюджет. Вот поэтому и страхуют его наличием альтернативного закона", - добавил Железняк.