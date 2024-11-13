В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога

Ситуація в Запорізькій області стає дедалі напруженішою. ЗСУ очікують штурм військ РФ "з дня на день", але залишається невідомим якого масштабу можуть бути наступальні дії ворога на напрямку, який ще донедавна у порівнянні з Донеччиною був зоною відносного затишшя.

Детальніше про наміри Росії та які загрози є безпосередньо для Запоріжжя, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку

На початку жовтня цього року окупаційні війська відновили активні дії на напрямках в межах Запорізької області. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що незабаром РФ може розпочати штурми на цьому відрізку фронту і в питанні часу йдеться навіть не про тижні, а дні.

За його словами, війська РФ перекидають підготовлені штурмові групи для наступу в регіоні. Він навів дані ГУР МО, згідно з якими росіяни під час наступу збираються застосовувати бронетехніку та значну кількість безпілотників.

Втім, наразі невідомо, чи буде це єдиний наступ, чи окремі атаки. Але для штурмових операцій противник готує як броньовані групи, так і легку техніку (багі, мотоцикли).

Ще наприкінці жовтня Волошин попереджав, що ворог сконцентрував в зоні відповідальності ОК "Південь" 200 тисяч бійців. Тоді він зауважив, що великих просувань на півдні ворог не має.

Хоча путінській армії вдалось вклинитися в українську оборону в районі села Левадне Запорізької області, а також просунулися біля Новодарівки. При цьому перший населений пункт проєкт DeepState позначив на своїй мапі як окупований.

Росіяни значно перевершують чисельністю українських воїнів. У районі від Гуляйполя у бік Оріхова ворог зосередив значну кількість живої сили та техніки. Також останнім часом там почастішали вилазки ворожих ДРГ. Тому, як ділилися з РБК-Україна джерела, теоретичними напрямками удару противника можуть стати Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське.

Мапа: можливі напрямки удару росіян у Запорізькій області (deepstatemap)

Про підготовку наступу окупантів в Запорізькій області свідчить і зростання авіаударів - їх стало більше на 30-40% протягом останніх тижнів, заявляв Волошин.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що наразі ворог маневрує своїми силами на Запорізькому напрямку і загроза дійсно є.

"Після того, як війська РФ перекинули частину свого угруповання із Запорізького напрямку до Курської області, вони провели доукомплектування та перегрупування. Відповідно, на сьогодні вони дещо підкинули підкріплення наскільки це можливо і готують наступально-штурмові дії на Запорізькому напрямку", - визнає співрозмовник.

Що задумав ворог і чи є загроза захоплення Запоріжжя

На думку Мусієнка, можлива мета, яка ставиться ворогом на сьогоднішній день - це спроба розтягнути Сили оборони України, відтягти їх з Курської області, спробувати не допустити перекидання додаткових сил ЗСУ на Покровський і Курахівський напрямки, де ворог веде активні наступальні дії.

"І таким чином, з військової токи зору, противник хоче провести відволікаючий удар, який буде поєднуватися з наступальними діями, які можуть мати там тактичні успіхи. Тобто це не якийсь стратегічний наступ безпосередньо з метою оточення Запоріжжя чи його захоплення", - пояснює експерт.

Але він акцентує, що ризики є і досить серйозні. Адже ціль зараз ворога - це промацувати українську лінію оборони, спробувати знайти лазівки, слабкі місця і намагатися далі пробувати просуватися.

"Так само, мені здається, є політично і військово-політична мета. Можливо, таким чином агресор хоче продемонструвати, що не відмовився від своїх намірів захоплення Запоріжжя. Але я думаю, що це тільки наміри, щоб використовувати це потім на можливих переговорах", - припускає Мусієнко.

За його словами, росіяни розуміють, що з поверненням до Білого дому Дональда Трампа буде змінюватися ситуація. І тому вони готуються до того, що, можливо, треба буде мати певні "козирі" на переговорах. Тому і шукають спосіб тиску, зокрема через Запорізький напрямок.

Чи є небезпека для Дніпропетровської області

Звичайно, пріоритетом для Москви лишається повне захоплення Донецької області. Але оскільки для цього росіяни продовжують наступальні дії на Покровському й Курахівському напрямках, тому з боку активних відрізків фронту може зменшуватися відстань від позицій військ РФ до кордону Дніпропетровщини.

Мусієнко зазначає, що на сьогодні українським силам вдається стримувати ворога на Курахівському напрямку. Крім того, росіянам не вистачає сил та потуги для того, щоб одночасно рухатися і на Покровському напрямку.

"Тому я б зараз не говорив би про Дніпропетровську область. Тому що якщо подивитися і математично порахувати наскільки ворог просунувся, починаючи від жовтня 2023 року, від коли російські війська ведуть цей наступ на сході, то можна побачити що це доволі такі й незначні результати, якщо помножити це на той час, який агресору знадобився", - пояснює він.

Втім, експерт наголошує, що будувати фортифікаційні споруди, мати обладнані захисні позиції й укріплені райони на території Дніпропетровщини все ж необхідно.

"Але чи потрібно при цьому розганяти паніку і говорити про те, що ворог вже зараз зайде туди (в Дніпропетровську область - ред.)? Думаю, що ні. Тому що зараз його вдається доволі непогано стримувати в Донецькій області", - підсумував співрозмовник.