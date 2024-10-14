В очікуванні помсти від Ізраїлю. Іран припинив непрямі переговори з США

Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) в Омані. Усе через напруженість довкола можливої помсти Ізраїля за нещодавній масований обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує The Times of Israel .

Як пише видання, Султанат, який розташований на східному краю Аравійського півострова, давно є співрозмовником між Іраном і США, у тому ж числі й таємних переговорах, які зрештою породили ядерну угоду у 2015 році.

"Наразі маскатський процес зупинений через особливу ситуацію в регіоні. Ми не бачимо жодних підстав для переговорів, поки не подолаємо нинішню кризу", - заявив міністр під час візиту до Маскату.

Масований обстріл Ізраїля

1 жовтня, Іран завдав удару по території Ізраїлю, використавши балістичні ракети. За даними Армії оборони Ізраїлю, системи протиповітряної оборони країни знищили велику кількість ворожих цілей.

Загалом, згідно зі словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Іран випустив близько 200 ракет. Сполучені Штати надали допомогу Ізраїлю в збиванні ракет, використовуючи свої військові ресурси. До захисту від нападу також долучилася Велика Британія.

Іран виправдав свій удар як відповідь на ліквідацію низки високопосадовців, зокрема, голови політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та іранського генерала Аббаса Нілфорушана.

Деталі про обстріл можна знайти в матеріалі РБК-Україна.