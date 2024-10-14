В ожидании мести от Израиля. Иран прекратил непрямые переговоры с США

Иран прекратил непрямые переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) в Омане. Все из-за напряженности вокруг возможной мести Израиля за недавний массированный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует The Times of Israel .

Как пишет издание, Султанат, который расположен на восточном краю Аравийского полуострова, давно является собеседником между Ираном и США, в том же числе и тайных переговорах, которые в конце концов породили ядерную сделку в 2015 году.

"Сейчас маскатский процесс остановлен из-за особой ситуации в регионе. Мы не видим никаких оснований для переговоров, пока не преодолеем нынешний кризис", - заявил министр во время визита в Маскат.

Массированный обстрел Израиля

1 октября, Иран нанес удар по территории Израиля, использовав баллистические ракеты. По данным Армии обороны Израиля, системы противовоздушной обороны страны уничтожили большое количество вражеских целей.

В целом, согласно словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Иран выпустил около 200 ракет. Соединенные Штаты оказали помощь Израилю в сбивании ракет, используя свои военные ресурсы. К защите от нападения также присоединилась Великобритания.

Иран оправдал свой удар как ответ на ликвидацию ряда высокопоставленных чиновников, в частности, председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Гании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана.

Детали об обстреле можно найти в материале РБК-Украина.