В ожидании мести от Израиля. Иран прекратил непрямые переговоры с США
Иран прекратил непрямые переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) в Омане. Все из-за напряженности вокруг возможной мести Израиля за недавний массированный обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует The Times of Israel.
Как пишет издание, Султанат, который расположен на восточном краю Аравийского полуострова, давно является собеседником между Ираном и США, в том же числе и тайных переговорах, которые в конце концов породили ядерную сделку в 2015 году.
"Сейчас маскатский процесс остановлен из-за особой ситуации в регионе. Мы не видим никаких оснований для переговоров, пока не преодолеем нынешний кризис", - заявил министр во время визита в Маскат.
Массированный обстрел Израиля
1 октября, Иран нанес удар по территории Израиля, использовав баллистические ракеты. По данным Армии обороны Израиля, системы противовоздушной обороны страны уничтожили большое количество вражеских целей.
В целом, согласно словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Иран выпустил около 200 ракет. Соединенные Штаты оказали помощь Израилю в сбивании ракет, используя свои военные ресурсы. К защите от нападения также присоединилась Великобритания.
Иран оправдал свой удар как ответ на ликвидацию ряда высокопоставленных чиновников, в частности, председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Гании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана.
Детали об обстреле можно найти в материале РБК-Украина.
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