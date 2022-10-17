В очікуванні нових санкцій. "Роснефть" збільшила кількість зафрахтованих танкерів

Передбачається, що незабаром буде запроваджено нові санкції щодо страхування постачання російської нафти, що ускладнить її експорт.

Раніше "Роснефть", що виробляє понад 40% російської нафти, продавала свою нафту в порту відвантаження, а це означало, що покупцеві доводилося шукати танкери та оплачувати фрахт та страхові витрати на рейс. Але у зв'язку з новими, більш жорсткими західними санкціями, що насуваються, клієнти "Роснефти" просять компанію взяти на себе витрати по страховці та доставці.

Дані Refinitiv Eikon показали, що морський експорт російської нафти марки Urals до Азії у січні-вересні цього року збільшився у шість разів у порівнянні з тим же періодом 2021 року.

Індійський імпорт російської нафти за перші вісім місяців 2022 зріс на 1252% у річному обчисленні. Значні обсяги нафти та нафтопродуктів, як і раніше, надходять із Росії до Європейського союзу, але Москві доведеться перенаправити чверть свого загального експорту нафти з грудня, коли набуде чинності повне ембарго ЄС.