RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ожидании новых санкций. "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров

Фото: "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший российский экспортер нефти, компания "Роснефть", расширил свой бизнес по фрахтованию танкеров, чтобы облегчить поставки нефти покупателям на фоне надвигающихся западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что вскоре будут введены новые санкции в отношении страхования поставок российской нефти, что усложнит ее экспорт.

Ранее "Роснефть", производящая более 40% российской нефти, продавала свою нефть в порту отгрузки, а это означало, что покупателю приходилось искать танкеры и оплачивать фрахт и страховые расходы на рейс. Но в связи с надвигающимися новыми, более жесткими западными санкциями клиенты "Роснефти" просят компанию взять на себя расходы по страховке и доставке.

Данные Refinitiv Eikon показали, что морской экспорт российской нефти марки Urals в Азию в январе-сентябре этого года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Индийский импорт российской нефти за первые восемь месяцев 2022 года вырос на 1252% в годовом исчислении. Значительные объемы нефти и нефтепродуктов по-прежнему поступают из России в Европейский союз, но Москве придется перенаправить четверть своего общего экспорта нефти с декабря, когда вступит в силу полное эмбарго ЕС.

Ранее сообщалось, что США считают. что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоснефтьРоссийская Федерация