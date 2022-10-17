В ожидании новых санкций. "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров

Предполагается, что вскоре будут введены новые санкции в отношении страхования поставок российской нефти, что усложнит ее экспорт.

Ранее "Роснефть", производящая более 40% российской нефти, продавала свою нефть в порту отгрузки, а это означало, что покупателю приходилось искать танкеры и оплачивать фрахт и страховые расходы на рейс. Но в связи с надвигающимися новыми, более жесткими западными санкциями клиенты "Роснефти" просят компанию взять на себя расходы по страховке и доставке.

Данные Refinitiv Eikon показали, что морской экспорт российской нефти марки Urals в Азию в январе-сентябре этого года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Индийский импорт российской нефти за первые восемь месяцев 2022 года вырос на 1252% в годовом исчислении. Значительные объемы нефти и нефтепродуктов по-прежнему поступают из России в Европейский союз, но Москве придется перенаправить четверть своего общего экспорта нефти с декабря, когда вступит в силу полное эмбарго ЕС.