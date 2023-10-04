Очікуємо на певні рішення від наших партнерів: Зеленський про поставки нових систем ППО

Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", - йдеться у заяві.
За словами президента, наразі очікуються певні рішення від наших партнерів.
"Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.
Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у північній частині України вживаються заходи щодо підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.
Також Зеленський сказав, що складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.
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