Ожидаем определенных решений от наших партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО

"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой", - говорится в заявлении.

По словам президента, сейчас ожидаются определенные решения от наших партнеров.

"Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", - добавил Зеленский.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с отключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в северной части Украины принимаются меры по повышению эффективности системы противовоздушной обороны.

Также Зеленский сказал, что сложности контрнаступления украинских защитников состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.