Ожидаем определенных решений от наших партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО

Украина делает все, чтобы перед зимой получить больше систем ПВО. Сейчас страна ожидает определенных решений от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой", - говорится в заявлении.
По словам президента, сейчас ожидаются определенные решения от наших партнеров.
"Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", - добавил Зеленский.
Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с отключением света и даже исчезновением тепла зимой.
В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в северной части Украины принимаются меры по повышению эффективности системы противовоздушной обороны.
Также Зеленский сказал, что сложности контрнаступления украинских защитников состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
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