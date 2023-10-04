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Зеленський розповів, які є складнощі в українському контрнаступі

Київ, Середа 04 жовтня 2023 16:34
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Зеленський розповів, які є складнощі в українському контрнаступі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - наголосив глава держави.

Він уточнив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.

"Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Сьогодні, 4 жовтня, стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

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