UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Очікуємо хороших рішень, які посилять нашу оборону, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Глава держави Володимир Зеленський очікує на хороші рішення від країн-партнерів, які посилять оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Готуємося до дипломатичних заходів, які ми запланували на цей тиждень. Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив оптимістичний прогноз про танки та далекобійні ракети для України.

Також раніше ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні союзники "ритмічно передаватимуть" зброю Україні протягом усього 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДопомога Україні