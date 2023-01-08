RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ожидаем хороших решений, которые усилят нашу оборону, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Глава государства Владимир Зеленский ожидает хороших решений от стран-партнеров, которые усилят оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

"Готовимся к дипломатическим мероприятиям, которые мы запланировали на эту неделю. Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал оптимистический прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.

Также ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные союзники будут "ритмично передавать" оружие Украине в течение всего 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь Украине