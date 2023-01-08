Очікуємо хороших рішень, які посилять нашу оборону, - Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський очікує на хороші рішення від країн-партнерів, які посилять оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Готуємося до дипломатичних заходів, які ми запланували на цей тиждень. Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив оптимістичний прогноз про танки та далекобійні ракети для України.

Також раніше ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні союзники "ритмічно передаватимуть" зброю Україні протягом усього 2023 року.

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