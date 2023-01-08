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Ожидаем хороших решений, которые усилят нашу оборону, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 января 2023 21:33
Ожидаем хороших решений, которые усилят нашу оборону, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Глава государства Владимир Зеленский ожидает хороших решений от стран-партнеров, которые усилят оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

"Готовимся к дипломатическим мероприятиям, которые мы запланировали на эту неделю. Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал оптимистический прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.

Также ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные союзники будут "ритмично передавать" оружие Украине в течение всего 2023 года.

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