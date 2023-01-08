Ожидаем хороших решений, которые усилят нашу оборону, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

"Готовимся к дипломатическим мероприятиям, которые мы запланировали на эту неделю. Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал оптимистический прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины.

Также ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные союзники будут "ритмично передавать" оружие Украине в течение всего 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.