"Очікуємо на французькі винищувачі". Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський провів нараду про розвиток українських Повітряних сил. Під час неї обговорили модернізацію системи військової авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Зеленський нагадав, що Україна перейшла на F-16, і це був один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн.
"Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під керуванням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, Україні необхідно прискорити модернізацію системи української військової авіації. Це передбачає нові кадрові підходи, організаційні зміни та набагато більшу увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх людей, які вкладають енергію в розвиток Повітряних сил.
Президент розповів, що в нараді брала участь Лілія Авер'янова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова ("Джуса").
"Доручив міністру оборони України (Рустему Умєрову - ред.) реалізувати певні організаційні зміни", - додав Зеленський.
Також під час наради обговорювали перспективу співпраці з партнерами. В Україні працюють над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил і керівництва Міноборони.
Нагадаємо, Франція ще минулого року пообіцяла передати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5.
Як запевняв нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Україна повинна отримати французькі винищувачі вже до кінця першого кварталу 2025-го року.
Детально про Mirage 2000-5 можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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