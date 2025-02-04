"Ожидаем французские истребители". Зеленский провел совещание о развитии Воздушных сил

Зеленский напомнил, что Украина перешла на F-16, и это был один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран.

"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украине необходимо ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это предусматривает новые кадровые подходы, организационные изменения и намного больше внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем людям, которые вкладывают энергию в развитие Воздушных сил.

Президент рассказал, что в совещании принимала участие Лилия Аверьянова, мама Героя Украины майора Андрея Пильщикова ("Джуса").

"Поручил министру обороны Украины (Рустему Умерову - ред.) реализовать определенные организационные изменения", - добавил Зеленский.

Также в ходе совещания обсуждалась перспектива сотрудничества с партнерами. В Украине работают над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководства Минобороны.