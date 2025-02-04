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"Ожидаем французские истребители". Зеленский провел совещание о развитии Воздушных сил

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Воздушным силам (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о развитии украинских Воздушных сил. В его ходе обсудили модернизацию системы военной авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский напомнил, что Украина перешла на F-16, и это был один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. 

"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", - отметил глава государства. 

По словам Зеленского, Украине необходимо ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это предусматривает новые кадровые подходы, организационные изменения и намного больше внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем людям, которые вкладывают энергию в развитие Воздушных сил. 

Президент рассказал, что в совещании принимала участие Лилия Аверьянова, мама Героя Украины майора Андрея Пильщикова ("Джуса"). 

"Поручил министру обороны Украины (Рустему Умерову - ред.) реализовать определенные организационные изменения", - добавил Зеленский. 

Также в ходе совещания обсуждалась перспектива сотрудничества с партнерами. В Украине работают над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководства Минобороны. 

Mirage от Франции

Напомним, Франция еще в прошлом году пообещала передать Украине свои истребители Mirage 2000-5.

Как заверял недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Украина должна получить французские истребители уже до конца первого квартала 2025-го года.

Детально о Mirage 2000-5 можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВоздушные силы УкраиныВойна в Украине