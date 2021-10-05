Очевидным следствием закона об олигархах станет сокращение поступлений в госбюджет, - экономист

"Тех, кого объявят олигархами, у них будет больше проблем, чтобы привлекать инвестиции или кредиты за рубежом. Соответственно кредиты будут становиться дороже, а значит вырастут расходы компаний, а это значит, что в бюджет поступит меньше средств от налога на прибыль от этих компаний, принадлежащих лицам, которs[ обзовут олигархами", - пояснил Кушнирук в эфире телеканала "Украина24".

Экономист отметил, что закон в таком виде не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.