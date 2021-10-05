Очевидним наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень в держбюджет, - економіст

"Тих, кого оголосять олігархами, у них буде більше проблем, щоб залучати інвестиції чи кредити за кордоном. Відповідно кредити будуть ставати дорожчими, а значить зростуть витрати компаній, а це означає, що в бюджет надійде менше коштів від податку на прибуток від цих компаній, які належать особам, яких обізвуть олігархами", - пояснив Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна24".

Економіст наголосив, що закон в такому вигляді не має нічого спільного з боротьбою проти олігархів.