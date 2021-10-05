Очевидным следствием закона об олигархах станет сокращение поступлений в госбюджет, - экономист
Реализация скандального закона об олигархах приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет от крупного бизнеса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.
"Тех, кого объявят олигархами, у них будет больше проблем, чтобы привлекать инвестиции или кредиты за рубежом. Соответственно кредиты будут становиться дороже, а значит вырастут расходы компаний, а это значит, что в бюджет поступит меньше средств от налога на прибыль от этих компаний, принадлежащих лицам, которs[ обзовут олигархами", - пояснил Кушнирук в эфире телеканала "Украина24".
Экономист отметил, что закон в таком виде не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.