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Очевидним наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень в держбюджет, - економіст

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 13:19
Очевидним наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень в держбюджет, - економіст Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Реалізація скандального закону про олігархів призведе до зменшення надходжень в державний бюджет від великого бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Тих, кого оголосять олігархами, у них буде більше проблем, щоб залучати інвестиції чи кредити за кордоном. Відповідно кредити будуть ставати дорожчими, а значить зростуть витрати компаній, а це означає, що в бюджет надійде менше коштів від податку на прибуток від цих компаній, які належать особам, яких обізвуть олігархами", - пояснив Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна24".

Економіст наголосив, що закон в такому вигляді не має нічого спільного з боротьбою проти олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

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Дмитро Разумков
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