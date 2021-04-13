Очередной рекорд за день: биткойн превысил отметку в 63 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты биткойн составила 63 066 тысяч долларов по состоянию на 13 апреля. Сегодня курс начал рост и устанавливает рекордные показатели для криптовалюты.

"Листинг крупнейшей криптовалютной биржи США на Nasdaq в среду считается знаковой победой для сторонников криптовалюты", - пишет издание.

Как отмечает Reuters, курс начал рост за день до листинга акций Coinbase в США.

Сегодня уже сообщалось, что стоимость биткойна достигла рекордной отметки в 62,5 тысячи долларов.

В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Напомним, ранее сообщалось, что международная платежная система PayPal запускает расчеты криптовалютами. Пока такая возможность доступна только в США.