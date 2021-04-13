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Черговий рекорд за день: біткойн перевищив позначку в 63 тисячі доларів

Автор: Инна Собора

Вартість криптовалюти біткойн склала 63 066 тисяч доларів за станом на 13 квітня. Сьогодні курс почав зростати та встановлює рекордні показники для криптовалюти.

Про це свідчать дані кріптовалютної біржі Coindesk.

Як зазначає Reuters, курс почав зростання за день до лістингу акцій Coinbase в США.

"Лістинг найбільшої кріптовалютної біржі США на Nasdaq в середу вважається знаковою перемогою для прихильників криптовалюта", - пише видання.

Сьогодні вже повідомлялося, що вартість біткойнов досягла рекордної позначки в 62,5 тисячі доларів.

Цього року найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції і кошти платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна платіжна система PayPal запускає розрахунки криптовалютами. Поки така можливість доступна тільки в США.

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