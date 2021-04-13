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Биткойн достиг отметки 62,5 тысячи долларов. Это новый рекорд

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 11:39
Биткойн достиг отметки 62,5 тысячи долларов. Это новый рекорд Фото: биткойн побил свой рекорд стоимости (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Стоимость криптовалюты биткойн по состоянию на 13 апреля 2021 года достигла отметки 62,5 тысячи. Это новый исторический рекорд для биткойна.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Согласно данным биржи, в ходе торговой сессии биткойн вырос почти на 3% и по состоянию на 11:21 по киевскому времени достиг отметки 62,513 долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

Отметим, 10 апреля биткойн предпринял попытку достичь нового исторического максимума, но рост был остановлен на отметке 61,600 долларов. В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Напомним, ранее сообщалось, что международная платежная система PayPal запускает расчеты криптовалютами. Пока такая возможность доступна только в США.

Отметим, в апреле основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск шуточным твитом резко поднял курс криптовалюты Dogecoin.

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