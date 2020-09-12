ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Очередной антирекорд по COVID-19 зафиксирован в Киеве

Киев, Суббота 12 сентября 2020 11:11
Очередной антирекорд по COVID-19 зафиксирован в Киеве
Фото: в Киеве ухудшается эпидемическая ситуация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу в Киеве. В столице Украины выявили еще 428 новых случаев.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что за сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19, а всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 266 киевлян. На сегодня в столице уже 16 951 подтвержденный случай.

Статистика новых случаев:

  • 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет
  • 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 до 16 лет

Из общего числа новых пациентов - 12 медиков. Кроме того, не снижается число госпитализированных. За сутки в больницы попали 65 пациентов. Выздоровели 97 человек, с начала эпидемии - 5 267.

Больше всего новых случаев в Днепровском районе - 65, Дарницком - 64, Деснянском - 59.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 3 000 случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

Также за минувшие сутки умерли 72 пациента - максимальный показатель с начала эпидемии.

Отметим, США передали Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус КиевкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь