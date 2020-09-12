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США передали Украине гумдопомощь для борьбы с коронавирусом

Харьков, Суббота 12 сентября 2020 07:12
США передали Украине гумдопомощь для борьбы с коронавирусом
Фото: передача гумпомощи (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Инна Собора

Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии пандемии COVID-19. Помощь передана в больницы Харькова.

Об этом сообщили в Facebook посольства Украины США.

Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией "The Fishermen" и при содействии Посольства Украины в США.

Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Напомним, в конце марта США выделили Украине гумдопомогы на 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

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