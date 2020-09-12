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Черговий антирекорд з COVID-19 зафіксовано у Києві

Київ, Субота 12 вересня 2020 11:11
Черговий антирекорд з COVID-19 зафіксовано у Києві
Фото: у Києві погіршується епідемічна ситуація (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу зафіксовано черговий антирекорд з коронавірусу в Києві. У столиці України виявили ще 428 нових випадків.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що за добу померли п'ятеро пацієнтів з COVID-19, а загалом з початку епідемії коронавірус забрав життя 266 киян. На сьогодні в столиці вже 16 951 підтверджений випадок.

Статистика нових випадків:

  • 223 жінки у віці від 18 до 89 років
  • 186 чоловіків у віці від 18 до 90 років
  • 9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 до 16 років

Із загального числа нових пацієнтів - 12 медиків. Крім того, не знижується число госпіталізованих. За добу до лікарень потрапили 65 пацієнтів. Одужали 97 осіб, з початку епідемії - 5 267.

Найбільше нових випадків у Дніпровському районі - 65, Дарницькому - 64, Деснянському - 59.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують понад 3 000 випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражених у Харківській, Тернопільській областях, а також в Києві.

Також за минулу добу померли 72 пацієнта - максимальний показник з початку епідемії.

Зазначимо, США передали Україні гумпомощь для боротьби з коронавірусом.

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