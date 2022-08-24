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"Очередное проявление беспомощности". Подоляк отреагировал на обстрелы в День Независимости

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

У Зеленского отреагировали на массированные обстрелы Украины в День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк заявил, что массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.

"Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк.

В течение всего дня россияне обстреливали Днепропетровскую и Хмельницкую области, Николаев и Харьков.

Напомним, что ранее Подоляк отреагировал на поздравление Лукашенко и пожелания "мирного неба".

Также в течение дня россияне наносили ракетные удары по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших на железнодорожной станции поселка Чаплино.

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