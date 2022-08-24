"Черговий прояв безпорадності". Подоляк відреагував на обстріли в День Незалежності

У Зеленського відреагували на масовані обстріли України в День Незалежності та назвали це черговим проявом безпорадності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радник глави Офісу президента України Михайла Подоляка .

Подоляк заявив, що масовані обстріли в День Незалежності є проявом терористичної суті росіян після шести місяців ганьби та поразок.

"Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців - абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний жест доброї волі", - заявив Подоляк.

Протягом всього дня росіяни обстрілювали Дніпропетровську та Хмельницьку області, Миколаїв та Харків.