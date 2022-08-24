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"Черговий прояв безпорадності". Подоляк відреагував на обстріли в День Незалежності

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Зеленського відреагували на масовані обстріли України в День Незалежності та назвали це черговим проявом безпорадності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радник глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк заявив, що масовані обстріли в День Незалежності є проявом терористичної суті росіян після шести місяців ганьби та поразок.

"Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців - абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний жест доброї волі", - заявив Подоляк.

Протягом всього дня росіяни обстрілювали Дніпропетровську та Хмельницьку області, Миколаїв та Харків.

Нагадаємо, що раніше Подоляк відреагував на привітання Лукашенка та побажання "мирного неба".

Також протягом дня росіяни завдавали ракетних ударів по території України. Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих на залізничній станції селища Чаплине.

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Ірина ПодолякВійна в Україні